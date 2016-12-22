Başbakan Yardımcısı Denktaş'a Şok!

Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la ilgili şikayette ve suç duyurusunda bulundu.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, esas konunun bir süre önce gerçekleşen ve tüm toplumu üzen cinayet gibi kaza olduğu, bu konuda hükümetin hesap vermediği, saatlerin geri alınmaması konusundaki yanlış kararının bedelini halka ödettiği ileri sürüldü.

Çocukların hala karanlıkta ve yol güvenliği olmadan okula gitmeye devam ettiği, trafikte hiçbir bilimsel önlem alınmadığı kaydedilen açıklamada, Serdar Denktaş’ın bir televizyon programında Baraka’nın ve aktivisti Münür Rahvancıoğlu’nun ismini söyleyerek, gençleri provoke etmek, insanların acısının üzerinden vandalizm yapmak gibi suçlamalarda bulunduğu savunuldu.

Serdar Denktaş’ın ayrıca Baraka’nın Avrupa Birliği’nden para alarak, halkı devletten soğutmak ve olası bir planda “evet”e hazırlamak için eylemleri provoke ettiğini iddia ettiği ifade edilen açıklamada, Serdar Denktaş, bunu kanıtlamaya, aksi halde özür dilemeye davet edildi.

Baraka açıklamasında, “Bir kişiyi veya derneği provokatörlük ve vandalizmle suçlamak hakarettir ve hakaret etmek yasalarımıza göre suç olduğuna göre, gereken cezai sürecin başlatılmasını için suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

Tazminat davası açılması için de avukatlarının gereken çalışmaları başlattığı belirtilen açıklamada, adaletin tecellisi halinde alınan tazminatın trafik, yol güvenliği veya sağlıkla ilgili uygun bir yere bağışlanacağı belirtildi.