“Ekonomide sorun kalmadı” diyen Başbakan’a ekonomi çevrelerinden yanıt geldi. Yenidüzen Gazetesi'nden Fehime Alasya'yaya konuşan uzmanlar Başbakan'ın söylemlerinden farklı konuştu.

O haberden satır başları şöyle:

Ekonomist Necdet Ergün:

KKTC ekonomisi açıkcası yüksek kamu borç stoku ve yüksek özel sektör – tüketici borçluluğu içerisinde kamusal bataklıklar ve mali açıklarla yetersiz büyüme ile orta düzey gelir tuzağına yakalandı

Birikim Özgür:

Başbakan devletin borcu yok diyerek adeta bizimle dalga geçiyor

GİAD Başkanı Cemal Gülercan:

Yaşadığımız sorunlar bu belirsizliği arttırmakta ve ekonomimizi kötü yönde etkilemektedir

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

Devletin kurumlarımıza trilyonlarca borcu olduğunu ve bütçeye faiz ödemelerinin dahi konmadığını biliyoruz. Tüm bunların üzerine bu açıklamaları nasıl yaptığını anlayamıyorum

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