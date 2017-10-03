Başbakan’a ekonomi çevrelerinden yanıt
03/10/2017
“Ekonomide sorun kalmadı” diyen Başbakan’a ekonomi çevrelerinden yanıt geldi. Yenidüzen Gazetesi'nden Fehime Alasya'yaya konuşan uzmanlar Başbakan'ın söylemlerinden farklı konuştu.
O haberden satır başları şöyle:
Ekonomist Necdet Ergün:
KKTC ekonomisi açıkcası yüksek kamu borç stoku ve yüksek özel sektör – tüketici borçluluğu içerisinde kamusal bataklıklar ve mali açıklarla yetersiz büyüme ile orta düzey gelir tuzağına yakalandı
Birikim Özgür:
Başbakan devletin borcu yok diyerek adeta bizimle dalga geçiyor
GİAD Başkanı Cemal Gülercan:
Yaşadığımız sorunlar bu belirsizliği arttırmakta ve ekonomimizi kötü yönde etkilemektedir
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:
Devletin kurumlarımıza trilyonlarca borcu olduğunu ve bütçeye faiz ödemelerinin dahi konmadığını biliyoruz. Tüm bunların üzerine bu açıklamaları nasıl yaptığını anlayamıyorum
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