Başbakan'dan Akıncı'ya Zehir zemberek eleştiri

Gazeteci Ahmet Tolgay ve Dilek Kırıcı’nın birlikte sunduğu Açık Oturum isimli programa konuk olan Başbakan Hüseyin Özgürgün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya zehir zemberek eleştiri yaptı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Ben ülkeyi yönetemez hale geldim. Galiba Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bizimle ilgili bir sorunu var. UBP nin sandıktan çok güçlü çıkmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı Akıncı da halkın iradesini dikkate almak zorunda olsun.” dedi.

Başbakan’ın açıklamalarının tamamını Çarşamba akşamı Kanal T’de izleyebilirsiniz.