HABER KIBRIS

Başbakandan Ciklos kararına veto!

25/01/2017

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Başbakandan Ciklos kararına veto!
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Ağır yük kamyonları Ciklos’u kullanamayacaklar

 

 

 

Karayolları Dairesi tarafından ağır yük kamyonlarının Ciklos diye bilinen Lefkoşa-Girne yolundaki bölümü kullanma kararı Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından iptal edildi.

Özgürgün bu yolun ağır yük araçlarına kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdi.

Kararın gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından iptal edileceği ve bu konuda açıklama yapılacağı ifade edildi.

Kaynak:KIBRIS TİME



TAGS: hüseyin özgürgün, haber, kıbrıs
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