Başbakan'dan iddialı açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve partililer Alsancak’ta buluştu.



UBP’den yapılan açıklamaya göre Alsancak Belediye sinemasında aday tanıtımı yapıldı. Etkinlikte partililere hitap eden Hüseyin Özgürgün, ülkede tek eseri olmayanlara halkın artık itibar etmediğini, çünkü sadece konuşmakla kalmayıp memleketi yerle bir ettiklerini savundu.

Etkinlikte konuşan 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da UBP’nin iktidara yeniden gelerek, KKTC’nin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.



ÖZGÜRGÜN



Hüseyin Özgürgün de konuşmasında, yola her zaman iktidar partisi hedefiyle çıktıklarını ancak bu kez görünen ve hissedilen coşkunun çok büyük olduğunu ifade etti. Özgürgün, “Bunun sebebi, her eserin altında UBP’nin imzası olmasıdır. Eğer bizden başka tek eseri olan varsa çıksın söylesin” diye konuştu.



Ekonomiyi kuran, üniversiteleri ve turizmi bugünkü durumuna getiren iktidarlara imza attıklarını belirten Özgürgün, adanın tüm bölgelerini kalkındırmak üzere tüm hamleleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Özgürgün “Hiçbir şey yapmayanlara halk ne kadar inanır. UBP yapar, bunlar konuşur. Aslında konuşmakla da kalmıyorlar yıkıp döküyorlar” dedi.



Yalnızca Girne’ye uzanan bölünmüş yol çalışmalarının bile sadece ‘konuşanlar ve yıkıp dökenlerin zihniyeti’ nedeniyle durduğunu, aksadığını ve ülke insanın yıllar kaybettiğini anlatan Özgürgün, “Bir buçuk yıldır iktidardayız. Çok kısa sonra pek çok şeyi kaldığı yerden devraldık ve tamamladık. Bir kaz daha halkın kaybedecek zamanı yok” ifadelerini kullandı.



2016’da ülkeye gelen suyu bile istemeyen bir ortakları olduğunu iddia eden Özgürgün, Türkiye’den gelen su konusunu bile parti meclisine taşıyanlarla ilerlemenin mümkün olmadığını söyledi.



“ELEKTRİK FİYATLARINI ÜÇ KAT UCUZLATARAK AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ



50 milletvekili adayının ülkeye hizmet vermek için hazır olduğunu kaydeden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, UBP kadrolarının 1975’ten beri bu niyet, amaç ve inançla göreve talip olduğunu belirtti.



Özgürgün, “Son bir buçuk yılda yapılanları daha ileri götürmek istiyoruz. Daha güçlü yatırımları getirmek için talibiz. Somut projelerle talibiz. 7 Ocaktan itibaren kolları sıvayacağız. Bu ülkenin önünü açan yeni projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.



Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceklerini iddia eden Özgürgün “insanlarımızın yüzü daha da gülecek” diyerek bunun garantisi, olduklarını vurguladı.



UBP’nin geçmişi ve bugünüyle halkıyla bütünleşmiş bir şekilde iktidara kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Özgürgün, Kıbrıs meselesi hakkında ise UBP’nin çok daha kritik bir rolü olduğunu belirtti.



Özgürgün, “Sandıktan çok güçlü çıkmamızla Kıbrıs meselesinde oynanan pek çok oyunu bozacağız. Kıbrıs konusunun pişirilmeye çalışıldığı noktayı iyi görelim.. İki tarafta da şimdi seçimler var. Şubat’tan sonra yapılmak istenenlere karşı uyanık olmalıyız. Bunun için de sandıktan çok güçlü çıkmalıyız” dedi.



“BİR KEZ DAHA KIRIP DÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”



Hüseyin Özgürgün, çökmüş halde buldukları Sosyal Sigortaları, KIB-TEK’i, kamu bankalarını ve sağlık sektörünü kısa sürede toparlayıp, başta esnaf, çiftçi ve köylünün yüzünü güldürdüklerini kaydetti.



Üreticinin, hayvancının tüm borçlarını ödediklerini ve tarihinde ilk defa öğretmenlerin hazırlık ödeneğini bir defada aldığını kaydeden Özgürgün, ödemeler dengesinin kısa sürede kurulduğunu iddia etti.



Özgürgün, şöyle devam etti:

“UBP hükümeti insanınızın yüzünü güldürdü ve cehresini değiştirdi. 1993’te geldiler ve 1996’ya kadar her şeyi yıktılar. Devraldık ve 2003’e kadar taşıdık. Barış hülyalarıyla gelip ülkeyi yine döktüler kırdılar ve bize bıraktılar. 2013’te de bunlar kırdı ve yine biz devralarak toparladık. Üç defa bırakıp gidenleri biz toparladık. Bir kez daha kırıp dökmelerine izin vermeyeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz”



EROĞLU



Partililere hitap eden 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da Alsancak halkıyla sarıldıklarını, kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade etti.

Eroğlu, “Eski dostları gördük yeni dostlarla adaylarla buluştuk. Alsancak’ta UBP’nin gücü devam ediyor. KKTC atılan temeller üzerine yoluna devam etmekte gelişmekte ve büyümektedir. UBP’nin tek başına iktidar hedefi için çok çalışmak lazım. UBP’yi iktidara taşımak bıraktığımız yerden KKTC’yi daha da refaha erdirmek, yaşaması ve yaşatılması için çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.