Başbakan'dan Nevruz Açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, bugün İskele piknik alanındaki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan'ın açıklaması şöyle:

İskele Piknik alanındaki Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylar konusunda gün boyu Polis Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Manavoğlu ile irtibat halinde olduk. Saat 18:00 itibarıyla da Sayın Manavoğlu ile Başbakanlık'ta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Gün içinde biri KKTC vatandaşı olmak üzere sekiz kişi çeşitli sebeplerle göz altına alınarak İskele Polis Karakolu'na götürüldü. Bunlardan kitap dağıtma gerekçesiyle göz altına alınan iki kişi, aleyhlerinde herhangi bir dava okunmaksızın serbest bırakıldı. Geriye kalan altı kişi polise çeşitli derecelerde mukavemet ettikleri gerekçesiyle göz altına alındı. Bunlardan daha hafif derecede mukavemet ettiği saptanan üçünün, aleyhlerinde dava okunarak bu akşam itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor. Daha ağır fiili mukavemet dolayısıyla göz altına alınan üç kişinin ise yarın sabah mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakılması gündemde. Polis Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili değerlendirmelerini olay yerinden aldığı bant kayıtlarını da dikkate alarak yapmaya devam ediyor. Daha ayrıntılı açıklamayı hafta içinde yapacağım. Ancak kamuoyunun konuyla ilgili doğrudan bilgi eksikliği yaşamaması için bu akşam itibarıyla bu açıklamayı bu ortamdan yapmayı gerekli gördüm.

6 kişi gözaltına alınmıştı

Nevruz ateşi bugün İskele Piknik alanında gergin bir ortamda yakıldı.

Her yıl geleneksel olarak Nevruz Tertip komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte bazı kişilerin yasa dışı terör örgütü leyhine hareketlerde bulunması üzerine polis olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı nevruz kutlamalarında 6 kişi yasa dışı harekette bulundukları gerekçesiyle göz altına alındı.

Doğu ve Güney Doğu Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden oluşan Nevruz Tertip Komitesi, İskele Belediyesi Piknik alanında nevroz kutlaması düzenledi.

Polis etkinlikte hiçbir şekilde terör örgütü lehine slogan atılmasına ve bu yönde pankart açılmasına izin vermedi.

Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü lehine müzik çalınması ve slogan atılması üzerine polis bir süreliğine elektriK akımını kesti. Bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Daha sonra İskele Polis Müdürü Ahmet Beşerler devreye girdi.

İlk olarak kalabalığa hitap ederek onların bayramlarını kutlayan Beşerler, gerilime gerek olmadığını söyledi. Etkinliğe katılanların istedikleri gibi bayramlarını kutlayabileceklerini belirten Beşerler, ancak terör örgütü lehine müzik çalınması ve slogan atılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yerine getirilmesinin ardından alana yeniden elektrik verildi ve çalan müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

Daha sonra nevroz ateşi yakıldı.

Ara ara gerginliklerin yaşandığı etkinlikte yasa dışı harekette bulunan 6 kişi göz altına alınmıştı