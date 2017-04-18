Başbakan'dan, Ombudsman'a Cevap Geldi

Ombusdsman Emine Dizdarlı'nın Halkın Partisi tarafından yapılan başvuruyu değerlendirip Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün İstanbul'da kızının mezuniyet törenine 7 kişilik ekiple katılarak, yapılan harcamaları devlet kasasından karşılanmasına ilişkin yayınladığı rapor üzerine Başbakan Hüseyin Özgürgün'den cevap geldi.

Bir süreden beridir ülke gündeminde konuşulan konu ile ilgili Dizdarlı, Halkın Partisi'nin başvurusu üzerine değerlendirme yapmış ve “Toplum vicdanını rahatsız etti” açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamanın üzerine ise Başbakan Hüseyin Özgürgün bir açıklama yaptı.

Özgürgün, Ombusdsman'ın H(k-1) 249 – 2016 sayılı kararı ile ilgili raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, yazılı ve göresel basında çıkan konu ile ilgili raporu üzülerek okuduğunu 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası'nın 13. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde Bakanlar Kurulu'nun yetki dışında olduğunu söyledi.

Özgürgün, aynı maddenin (2). fıkrasının ise 1. fıkranın (a) bendinde öngörülen makamların ve kurumların yetkisi dahilinde olan konular ile ilgili müracaat veya duyum alınması durumunda konunun ilgili makama iletilmesi gerektiği şeklinde bir düzenleme olduğunu hatırlattı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Bu bağlamda, hali hazırda konu ile ilgili müracaat Anayasal kurumlarımız olan Sayıştay Başkanlığı ve Hukuk Dairesi'ne iletilmiş ve müracaatı yapanlara gerekli yanıtlar verilmişken, yukarıda bahsedilen mevzuat uyarınca size yapılan müracaatı ilgili makamlara iletmeniz yerine yetkiniz dışına çıkarak böyle bir rapor yayınlamanıza anlam verilememiştir.

Bilgi edinilmesi ve gerekli titizliğin gösterilmesini rica ederim.”