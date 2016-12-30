Başbakan'dan Önemli Açıklamalar

Özelleştirme Değişiklik Yasası” nedeniyle hükümet ortakları arasında bir kriz oluştuğunu ama şimdi bir sıkıntı olmadığını belirten Başbakan Özgürgün, muhalefette ne söylediyse, hükümete gelince de onu yaptığını kaydetti.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya görei Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs TV’de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA TEMASLARI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ankara ziyaretinde gerçekleştireceği temaslara da değinerek, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile görüşeceğini, görüşmelerde Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün gözden geçirileceğini ve diğer gelişmelerin de değerlendirileceğini belirti.

Başbakan Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da nezaket ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

“Cumhurbaşkanı Edoğan’ın Kıbrıs’a yoğun ilgisi olduğu, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel ilgisi mi, Türkiye’nin mi ilgisi olduğu” yönündeki bir soruya Başbakan Özgürgün, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’a özel ilgi gösterdiğini, hem de Türkiye’nin Kıbrıs’la çok yakında ilgilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002’den itibaren Kıbrıs konusunda çok önemli açılımlar yaptığını ifade eden Başbakan Özgürgün, “Eğer Rum tarafı o açılımları alabilseydi bugün Kıbrıs’ta belki de bir anlaşma hüküm sürüyor olabilirdi” dedi.

Güzelyurt’un asla taviz olamayacağının altını çizerek, bu konudaki pozisyonlarının net olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bu konudaki tavrının net olduğunu aktaran Başbakan Özgürgün, özellikle kıyılardan ve Güzelyurt’tan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir toprak ayarlaması olacağını söylediğini, bunun da bir radikal adım olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, Rum tarafından da bir adım gelmesi gerektiğini, Rumlar’dan bir adım gelirse bir çerçeve çizilebileceğini söyledi.

“KIBRIS TÜRKLERİ GÜVENLİK KONUSUNDA HASSAS”

Kıbrıs Türkü’nün yüzde 80’den fazlasının güvenlik konusunda çok hassas olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, çevre ülkelerde ve özellikle Suriye’deki gelişmeler göz önünde olunca güvenlik konusunda daha da hassaslaştığını, bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da kendilerin de çok iyi bildiğini vurguladı.

Bu konuda da Rum tarafından bir adım gelmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Özgürgün, “Sonuçta Türkiye bunu konuşmayı kabul etti, bu da bir adımdır” dedi.

“HÜKÜMETTE BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM”

“Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi’nin kabulü konusunda hükümet ortağı Demokrat Parti ile kriz yaşandığı” konusundaki bir soruya karşılık, bu konuda muhalefette ve bir önceki hükümet dönemlerinde ne söylediyse bugün onu yaptığını anlatan Başbakan Özgürgün, hükümette bir kriz olsa da şimdi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Özgürgün, şöyle devam etti:

“Koalisyon ortağımız bu konuda farklı düşünüyor, onu ilk günden biliyorum, parti kararları var, saygım var. Ama benim de parti kararım, grup kararım var, UBP Genel Başkanlığı görevim de var. Dolayısıyla parti ve grup kararına dönüp ‘başbakan olduk bunu yapamayız, o zaman sorumlu değildik, şimdi sorumluluğumuz var’ dersek bana göre siyaset orada biter. Hükümette bir kriz oluştu ama onu ortağımıza söyledim; ‘bunu hükümet krizi yapma, yapacaksan sen bilirsin, benim için sorun yok ama yapma…’ dedim. Şu anda bir sıkıntı görmüyorum”

Erken seçim olasılığıyla ilgili sorular üzerine Başbakan Özgürgün, olumlu işler yapılabilmesi için istikrar olması gerektiğini, kısa süreli hükümetlerin iş yapamadığını söyledi.

İstikrarın sadece hükümet için değil, siyaset için de olduğunu belirten Başbakan Özgürgün, muhalefete iken söyleneni iktidarda, iktidara iken söyleneni muhalefete düşünce söylemenin de istikrar olduğunu, insanların o zaman siyasetçiye güven duymaya başlayacağını kaydetti.

“LEFKE ÖZEL BİR COĞRAFYA”

Lefke’nin ilçe olma kararını da değerlendirerek, Lefke’ye 42 yıl önce elinden alınan hakkının geri verildiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, Lefke’nin özel bir coğrafyaya sahip olduğunu, Kıbrıs içinde öyle bir yeşilin başka yerde olmadığını, verimli toprağı ve suyu olduğunu, Lefke’nin yolunun açık olduğunu ve bölgeye canlılık geleceğini vurguladı.

Başbakan olarak ülkenin her yanına eşit mesafede olduğunu belirten Özgürgün, Lefke’ye gidecek yatırımın, sakin şehir özeliğini ve dokuyu bozmayacak şekilde olması gerektiğini, bunun ciddi şekilde denetleneceğini, bu konuda çok titiz davranacağını dile getirdi.

Başbakan Özgürgün, “Lefke’de özel bir ilçe yaratmalıyız. Kumarhane Lefke’de olmayacak, şehrin sakinliğini bozacak çok kalabalık ve keşmekeşli yatırımlar, dokusunu bozacak yüksek binaların olmayacağı özel bir ilçe olmasını düşünüyorum” dedi.

Önceki gün Lefke’ye yaptığı ziyaret de değinerek, Lefke halkında bir umut doğduğunu ve herkesin heyecanlı olduğunu gözlediğini aktaran Özgürgün, “Hayırlısı olsun. Lefke hak ettiği bir şeyi geri aldı. Bundan sonra bu ivme ile çok güzel işler olacak” diye konuştu.

CMC konusunun kolay çözülecek bir konu olmadığını da belirten Özgürgün, CMC’nin yılların birikimi bir konu olduğunu, bu konuda da elinde geleni yapacağını söyledi.

“LEFKE KONAKLARI RESTORE EDİLECEK”

Başbakan Özgürgün, Lefke’deki eski konakların, Kumarcılar Hanı örneğinde olduğu gibi özel mülk sahibi ile devlet işbirliğinde restore edilebileceğini, öncelikle kaymakamın atanması ile bu çalışmaların yapılacağını belirtti.

Tüm konak sahipleriyle görüşüleceğini ve konakların, devlet ve özel mülk sahibi işbirliğinde gelir getirici şekilde restore edilmesi yönünde çalışma yapılacağını anlatan Başbakan Özgürgün, konakların kültür turizminde kullanılacağını, Lefke’nin tarihi açıdan çok değerli bir ilçe olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün, başka bir soru üzerine, daha önce de açıkladığı gibi BRT yasasının süratle Meclis’ten geçeceğini kaydetti.