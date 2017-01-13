Başbakan'dan önemli değerlendirme

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, iki tarafın talep ve istekleri arasında büyük bir farklar olduğunu belirterek, “Bir çok konuda bu kadar derin bir fark varken, burada bir harita vermek elimizdeki bütün kozları vermek demektir” diye konuştu.

Cenevredeki müzakereleri takip etmek üzere orada bulunan Başbakan Özgürgün BRT’ye yaptığı açıklamada, haritanın bu aşamada verilmesinin stratejik, ekonomik ve sosyal anlamada sıkıntılar yaratacağını söyledi.



