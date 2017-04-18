Başbakan'dan Türkiye’ye referandum mesajı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’de pazar günü yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a yazılı kutlama mesajı da gönderdi.

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a gönderdiği mesajlarda, Türk halkının demokratik hakkını kullanarak özgür iradesiyle sandığa gittiği referandumun saygı ve huzur ortamında sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Anayasa değişikliği referandum sonucunda başlayacak olan yeni dönemin Türk halkına ve bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.