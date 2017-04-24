Başbakan'ın Takım Elbisesi Gündem Oldu

Milliyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği “Başbakan’ın Nazar Boncuğu” yeni bir polemiğie neden oldu.



Başbakanın giydiği takım elbise "Ermenegildo Zegna…" Türkiye’de sadece bir mağazası var ortalama takım elbise fiyatı 10 bin TL’den başlıyor. Ajda Pekkan tarafından Başbakan’a verilen nazar boncuğu da tam bu marka üzerine iliştirilmiş. Markaya dikkat çeken CTP Milletvekili Birikim Özgür, kinayeli bir şekilde,



“Bazı erkekler takım elbise konusunda hassastır, meraklıdır, bilgilidir. Her erkeğin de takım elbise almadan önce mutlaka danıştığı böylesi dostları vardır. Bu arkadaşlarımdan bir tanesi sevgili Sefa Karahasan'ın haberinde Başbakanın takım elbisesi ile ilgili yakaladığı detayı benimle paylaştı.



Başbakanın takım elbisesinin markası "ermenegildo zegna". Türkiye'de sadece İstanbul'da mağazası varmış. İnternet sitesinden modelin (trofeo suit) fiyatına da bakmış arkadaşım; 2995 dolar yani 10.762 TL. Gözü olanın gözü çıksın. Sayın Başbakan bir aylık maaşı tutarındaki takım elbiseyi nasıl aldı, indirim mi yapıldı, hediye mi edildi, biz bilemeyiz. Güle güle eskitsin, nazar değmesin...” notuyla bunu kamuoyuna duyurdu.



“Nazar değmesin” ile başlayan haber, Başbakan’ın “aylık maaşına denk takım elbisesini” gündeme taşıdı. Başbakan buna cevap verir mi bilinmez ama, sık sık yüksek harcamaları ile gündeme gelen başbakan, yeni bir polemiğin de öznesi olacak.