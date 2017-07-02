Başbakanlar gelmeye hazır

BM Genel Sekreteri’nin müdahalesi ile müzakere tekniği değişti. Konferans “müzakere konferansı” değil, karar alma konferansına dönüştü. Her şey BM’nin planladığı gibi giderse, önümüzdeki hafta sonunda ortaya bir çerçeve anlaşması çıkabilir

YILDIRIM VE CİPRAS HABER BEKLİYOR: Liderler bu günü kendi müzakere heyetleri ile çalışma yaparak geçirecek. Hafta arası başlayacak müzakere süreci planlandığı gibi ilerlerse, ortaya bir çerçeve anlaşması çıkacak. Perşembe ya da Cuma gününe ise Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Alexis Cipras Crans Montana’ya gelebilir

DÖRT SAATTE GELİRİM: Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, BM yetkililerine “4 saatte ordayım” mesajı verdi. Tüm hazırlıklarını Crans Montana’dan gelecek habere göre ayarlayan Yıldırım’ın, Cenevre’ye dört saatte ulaşacağını bildirmesi BM çevrelerinde memnuniyet yarattı. İngiltere de zirvede başbakan düzeyinde katılımcı olacak

HAFTAYA KIRAN KIRANA: Yarından itibaren liderler yeni bir müzakere tekniği ile çalışacak. Karar alma odaklı yeni sistemde, altı konu tek paket içerisinde “al- ver” modelinden çıkarıldı, “yakınlaş- kazan” sistemine dönüldü. Liderler hafta sonunda bir haftalık süreçte alacağı pozisyonları çalışacak

GARANTİ KONFERANSI OLMAKTAN ÇIKTI: Tüm konular bir paket içerisinde ele alınacak, altı başlıkta açıkta kalan konular hep birlikte görüşülecek. Rum tarafının “garantileri görüşmeye gidiyoruz” propagandası, üç gün sonunda çöktü. Artık tüm konular masada görüşülmeye başlandı

HAVADİS- CRANS MONTANA

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Grans Montana’ya gelmesi ile birlikte, müzakere sürecinin seyri değişti. Her şey planlandığı gibi giderse, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan başbakanları, dışişleri bakanlarına ek olarak, 7 Temmuz Cuma günü Crans Montana’da olacak.

Kıbrıslı Rum müzakere heyetinin ısrarla “güvenlik ve garanti konferansı” olarak devam etmesini istediği süreç, İngiliz delegasyonunun önerisi, BM ve diğer garantörlerin de desteği ile “paket görüşmeler” formatına döndü.

“Al- ver” sistemini terk eden BM, tarafların bundan böyle “yakınlaş- kazan” mantığı ile masaya gelmesini istedi.

Bu sisteme göre, altı başlık da birbiri ile bağlantılı olarak görüşülecek. Taraflar, yakınlaşma pozisyonlarını ortaya koyacak.

Hafta boyunca bu çalışma metodu devam edecek ve hafta sonuna doğru bir çerçeve anlaşması ortaya çıkacak.

Her şey BM’nin planlandığı gibi ilerlerse, 7 Temmuz Cuma gününe ortaya yakınlaşmaların içerisinde yer aldığı bir çerçeve anlaşması çıkarılacak.

Başbakanlar gelmeye hazır

Havadis’in BM kaynaklarından aldığı bilgilere göre, ortaya bir çerçeve anlaşması çıkması ile birlikte, garantör ülkelerin başbakanları Crans Montana’ya davet edilecek.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Cipras zirveye katılmayı kabul etti.

İngiltere’de ortaya bir çerçeve anlaşması çıkması halinde, Başbakan Theresa May de Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile birlikte Crans Montana’ya gelecek.

Öneriler pazartesi sunulacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres’in gelmesi ile birlikte, müzakerede tıkanan çarklar yeniden çalışmaya başladı.

Buna göre, hafta sonu yoğun çalışacak ekipler, Pazartesi sabah toplantısında uzlaşılmayan başlıklardaki yakınlaşma önerilerini BM huzurunda masaya koyarak, müzakereyi başlatacaklar.

Rum tarafının “garanti” ısrarı ortadan kalkarken, altı başlık da bir paket içerisinde ilerleyecek.

“Yakınlaş- kazan” ismi verilen formülde, altı başlıkta taraflar yakınlaşma önerilerini ortaya koyacak. Böylece, örneğin bir taraf mülkiyette, diğer taraf garantilerde yakınlaşma önerisi sunacak ve tüm başlıklar arasında paralel bir ilerleme sağlanacak.

Bir taraf başka başlıkta, diğer taraf da. Una ek diğer başlıkta yakınlaşma önerisi sunacak. Bu yöntemle, iki tarafın ciddi yakınlaşmalar sağlaması bekleniyor…

Yoğun hafta sonu

Müzakereler bugün devam etmeyecek olsa da, heyetler haftaya hazırlanmak için yoğun bir gün geçirecek.

Kıbrıs Türk ve Türkiye heyetlerinin hafta sonu bir araya gelerek, ortak açılımlar üzerinde çalışması bekleniyor.

Çavuşoğlu’ndan Guterres’e: Burada kal

Tüm randevularını iptal ederek, adeta TC Dışişleri Bakanlığını Crans Montana’ya taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu, sonuç alana kadar burada kalmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Kalabalık bir ekiple, sabaha kadar çalışmalarına devam eden Çavuşoğlu, günde 3-4 saatlik uykuyla mesaisine devam ediyor.

Çavuşoğlu, Crans Montana’da kısa süre kalıp, ayrılmayı hedefleyen BM Genel Sekreteri Guterres’e, “Siz de sonuç alana kadar burada kalın” teklifi yaptı.

Yapmış olduğu müdahalelerle kısa sürede bir çerçeve anlaşması alınması fırsatını veren Genel Sekreter ise, bu talebi olumlu karşıladı.

Dün bir anma törenine katılmak üzere Almanya’ya giden Guterres’in, hafta arası Crans Montana’ya gelmesine kesin gözle bakılıyor.