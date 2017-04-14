Basen, bacak ve kalçanızı çalıştıracak pratik egzersizler

Yaz gelmeden şekle girmek isteyenlerdenseniz pratik egzersizlerle kolayca hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Günde yarım saatinizi ayırarak yapabileceğiniz basen, kalça ve bacak egzersizleri ile daha sıkı ve forma girmiş bir vücuda kavuşabilirsiniz. İşte vücudunuzu forma sokan pratik hareketler...

1. Kalça kaldırma

Kalçalarınızı sıkılaştırmak ve bölgedeki yağ dokusunu azaltmak için kalça kaldırma hareketinden yararlanabilirsiniz. Mat üzerinde sırt üst uzanın ve elleriniz yanda duracak şekilde basenlerinizi sıkarak yukarı kaldırın. Pozisyonunuzu bir iki saniye koruyarak tekrar aşağı indirin. Hareketi yaparken omuzlarınızı ve sırtınızı yerden kaldırmamaya özen gösterin. Hareketi en az 15 kere ve 2 set halinde yapabilirsiniz.

2. Çömelme

Kalça ve bacaklar için harika bir egzersiz olan çömelme hareketini düzenli yaptığınızda etkisini kısa sürede görebilirsiniz. Bu hareket için ellerinizi önde toplayın ve kalçanızı dışarı doğru çıkararak yer ile 90 derece oluşturacak şekilde eğilin ve kalkın. Bu hareketi yaparken sırtınızı ve başınızı dik bir şekilde tutmayı unutmayın. 15 kez ve 3 set halinde hareketi tamamlayabilirsiniz.

3. Bacakları çekme

Bir mat üzerine sırt üstü uzanın ve bel bölgeniz yere tam temas edecek şekilde bacaklarınızı karnınıza çekip bırakın. Bacaklarınızı karnınıza çekerken karın bölgenizi sıkmaya çalışın. Bu hareket basen ve karın bölgenizi forma sokmanıza yardım eder. Hareketi 2 set 15 tekrar şeklinde yapabilirsiniz.

4. Yan bacak açma

Yere yan bir şekilde uzanın ve tek bacağınızı havaya kaldırarak indirin. Hareketi yaparken dizlerinizi kırmamaya özen gösterin. Bu egzersiz ile çok daha sıkı bacaklara ve formda bir kalçaya kavuşabilirsiniz. Yan bacak açma hareketini 3 set ve 12 tekrar olacak şekilde uygulayın.

5. Çifte atma

Çifte atma hareketi basen ve arka bacakların etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yerde yüzüstü emekleme pozisyonu alarak bacaklarınızı sırasıyla çifte atar gibi kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırın ve indirin. Hareketi yavaş bir modda yapmak daha etkili olmasını sağlar. Bu hareketi her bacak için 3 set ve 12 tekrar şeklinde yapın ve selülit oluşumunu önleyin.

6. Yan bacak yükseltme

Ayakta dik bir şekilde durarak ellerinizi kalçanıza koyun. Yan bacaklarınızı kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırıp indirin. Bu hareketi yaparken dengenizi sağlamanız önemli. Yan bacaklarınız ve basenlerinizi forma sokan bu hareketi 15 kez 2 set halinde yapın.