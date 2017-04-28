Başhekimin şakası yok

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sivil vatandaşlara yönelik park yeri alanları artırılırken, kuralları ihmal edenler de dikkat çekiyor.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı ise, çareyi, “uyarı” yapmakta buldu. Dizdarlı, “Başhekim” imzalı yazılarla, park yeri kurallarını ihmal edenleri “nazik bir dille” uyarıyor.

Dizdarlı, park ihlallerini geleneksel haline getiren vatandaşlara, “Başkalarının haklarını ihlal etmeyin” mesajı veriyor. Hastane yönetiminin bu adımı, vatandaşlar tarafından da büyük bir takdirle karşılandı. Vatandaşlar, “Bu tür uyarılar, aynı zamanda öğretici ve doğru yola sevk edecek yönde. Bu uyarıyı alan, herhalde bir daha aynı hatayı yapmaz” yorumunda bulundu.