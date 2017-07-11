Basın Günü’nde anlamlı ziyaret

“Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk medyasının yaşayan en köklü gazetesini ziyaret etmek istedik” diyen Harun Maden, bu ziyaret özelinde tüm gazeteciler ve medya mensuplarının “Basın Günü”nü kutladı.





Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kıbrıs Türk basın hareketinin çok saygı duyulacak köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, kurucusu ve başyazarı olduğu gazetesi ile varoluş mücadelesine katkı sağladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yönetimindeki Turkcell heyeti, Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti.

Turkcell ekibi bu anlamlı ziyarette Halkın Sesi Gazetesi Direktörü ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile HSG Generation Journalist Direktörü Nilsen Küçük tarafından kabul edildi.



“Gurur duydum”



“Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk medyasının yaşayan en köklü gazetesini ziyaret etmek istedik” diyen Harun Maden, bu ziyaret özelinde tüm gazeteciler ve medya mensuplarının “Basın Günü”nü kutladı.

Harun Maden’e ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, Marka İletişimi Müdürü Seranay Yalçınkaya ve Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, ziyarette şunları söyledi:

“Halkına bağlılığı, azmi ve özverisi ile tanınan, Kıbrıs Türkü’nün en kritik dönemlerindeki özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet ve saygıyla anıyoruz. Basın Günü’nde hem özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük için oluşturulan müzeyi, hem de Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyuran, 75 yıl boyunca tarihe tanıklık eden Halkın Sesi gazetesini ziyaret etmek istedik. Ziyaretimiz vesilesiyle, tüm medya mensuplarının da basın gününü kutluyoruz. Halkın Sesi gazetesine ev sahipliği yapan bu tarihi binanın çağdaş bir müze haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Müzeler, tarihi canlı tutan, tarihi yaşatan yerlerdir ve bir ülke için çok önemlidir. Burada olmaktan büyük gurur duydum.”

Halkın Sesi Gazetesi Direktörü Mehmet Küçük de, bu ziyaretin kendilerini de duygulandırdığını belirterek, Basın Günü nedeniyle tüm gazetecileri kutladı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e nazik ziyareti için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Mehmet Küçük tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün portesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından da Halkın Sesi’ne özel yaptırılan bir saat takdim edildi.

