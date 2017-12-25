Basın-Sen'den yılbaşı kutlamalarına boykot

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada,” Tüm yıl boyunca Basın İş Yasası’nın uygulanmamasına ve bunun getirisi olan emek sömürüsüne karşı ses çıkartmayan, denetim yapmayan ve hiçbir girişimde bulunmayan, ayrıca BRTK Yasası’nı meclisin tozlu sayfalarına kaldırarak adeta çalışanlarla alay eden ve edilmesine sessiz kalarak ortaya hiçbir koşulda irade koymayan devlet yöneticilerinin düzenleyecekleri yılbaşı kutlamalarına, Basın-Sen yönetimi olarak katılmayacağımızı ve boykot edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Basın onuruna yılda bir kez verildiğini belirttiği resepsiyonları “göstermelik” olarak niteleyen Kişmir, “Basın emekçilerini ezen veya ezilmesine göz yuman insanları memnun etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kişmir şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten basın emekçilerini düşünseydiniz yukarıdaki iki yasanın gerçek anlamda hayat bulmasını sağlardınız. Bizlerin ihtiyacı, onurumuza düzenlenecek resepsiyonlar değil, kalemimizi ve emeğimizi, yani onurumuzu baskılar sonucunda ayaklar altına almayacak bir sistemdir. Bunu bize sağlamaktan aciz olan yöneticilerin düzenleyecekleri samimiyetten yoksun resepsiyonları reddediyoruz.”