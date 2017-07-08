Başka devlet kursan ne olacak? Önce sen değiş.

Büyük bir hayal kırıklığı herkeste...

Çözüm isteyen ya da istemeyen...

Herkes Yen'i bir şeyler olacağına inanıyor.

Yavaş...

Sen eskisin.

Senin kafan eski...

Halen siyaset üzerinden her türlü hakkı elde edebileceğini düşünüyorsun.

Adalet duygun gelişmemiş.

Adaleti sadece kendin için istiyorsun...

Dünyalı olmak gibi bir derdin de yok.

Sürükleniyorsun...

Dere seni nereye götürürse götürsün, yanında bir de kütük taşıma derdindesin.

Ne istiyorsun bir sor kendine.,,

Adaletli bir düzen mi?

Demokratik hukuk devleti mi?

Temiz bir çevre?

Yüksek trafik güvenliği...

Bunların hangisi önceliğin?

Şu anda hiçbiri...

Şu anda öncelik siyaset...

Siyasetten ne yeterim derdi...

Önce bir kendimize bakalım bence...

Neden çözüme bu kadar susadık?

Beceriksiz, vasıfsız siyasetçilerden kurtulmanın yolunun çözümden geçtiğine inandık.

Biri de budur.... İtiraf edin...

Adil bir düşen için, önce kendimizden başlayarak bir değişim istemeliyiz.

Bedelini de ödeyerek...

Makam için, küçük maaşlar için eğilip bükülmeden...

Duygusal olmayı bırakalım...

BM Parametrelerinde bir çözüm modeli Crans Montana'da çöktü.

Hiç duygusal olma zamanı değildir.

Mesela bu düzenin değişmesi için ne yaptık...

Hiç...

Nerde sivil toplum örgütleri...

Kuzeyde ve Güney'de...

30 kişiye bıraktık çözüm için mücadeleyi.

Bir de demeçlerle savuşturduk.

Neden?

Çünkü herkes durumundan memnun...

Ay 30 maaş tamam...

Dert tasa... ne gam?

Rum- Türk bölünmüş olmanın nimetleri, çözümden daha kıymetli geliyor...

İnönü uyarmıştı...

ERdoğan Özbalıkçı hocam hatırlattı.

İsmet İnönü...

Paşa...

1964'de uyarmış...

"Aman ha Cumhuriyetten vazgeçmeyin" diye Kıbrıslı Türkleri...

Neden?

"Rumlar'a yasal cumhuriyet bırakırsanız, sonra çok arayacaksınız" diyerek hem de...

Hatırladık mı?

Bir de Rum Büyükelçi Duntas...

Siyasi bir doktrin olarak literatürde yer aldı saptaması:

"Varsın cumhuriyet bizde, toprak da Türk'te kalsın... Biz devleti vermezsek, kuzeyde yavaş yavaş çürüyüp gidecekler..."

Evet...

Duntas doktrini haklı çıktı...

Ama tarihi bir yanılmayla...

Bu çürümüşlük hızla kuzeyde Kıbrıslılığı da öldürdü...

Çürümenin altından çıkan, mutlak bir Türkiye hakimiyeti oldu...

Şimdi yavaş yavaş çürüme önlensin diye ayakta Kıbrıs Türk'ü...

Ama artık kuzey o eski kuzey değil.

Kıbrıslıların birlikte kaybettiği, Yen'i bir Kıbrıs var artık kuzeyde...

Dalaşalım hadi...

Ne olacak şimdi?

Yakın zamanda federasyon konuşmayacağız.

Dalaşacağız..

Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti dalaşacak..,

Biz arada çoğunluğumuz Türkiye, bir kısmımız Kıbrıs Cumhuriyeti'ni haklı göreceğiz...

Belki silahların Akdeniz'de patladığı bir dalaş olur bu..,

Ege gibi...

Şiddetini kestirmek zor...

Türkiye Başbakanı açıkladı...

"Enerji konusunda Rumlar'a pabuç bırakmayız..."

Uğraş dur şimdi Anastasiadis...

BM de çekilsin, iyi mi Anastasiadis...

BM Yen'i temsilci atamıyor,

BM Kıbrıs'taki etkisini azaltıyor.

Uzun bir tatile giriyoruz, BM'siz...

Şimdi Rumlar da rahatsız...

650 askeri kabul etmeyen Anastasiadis...

Güney'den bak, 40 bin askerle yaşa şimdi...

Bizim gibi...

Kim daha güvende...

Sorup duralım karşılıklı...

Çözüm bize çözüm, çözümsüzlük bize...

Yunanistan Dışişleri Bakanı başka bir zirveye katılmak için gitti özel uçakla...

Türkiye Dışişleri Bakanı G- 20 zirvesine gitti...

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı AB zirvesine yolcu...

Biz nereye biz?

Çözüm bize çözüm, çözümsüzlük bize...

Ve sen Kıbrıslı Rum...

Tarihe silik bir lider olarak geçecek Anastasiadis'in öngörüsüzlüğüne kurban gittin.

Sen ne kaybettin farkında mısın?

Toprak..,

Güvenlik...

Asker...

Debelen dur şimdi...

Ben belirsizlik içerisinde...

Sen güvensizlik...

Ve sevin dur...

"Cumhuriyet bende, toprak sende ama yasal değilsin... çürü Kıbrıs Türkü..." diyerek...

Adaya dönenler, kaybederek dönüyor...

Rus politikalarının değnekçisi Kocias da memnun...

Sen kendi haline yan....