Başkan kararını verdi! Oğuzhan Özyakup şoku

Kulüple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan’la 5 yıllık anlaşma sağlayan ve sonrasında Oğuzhan Özyakup’la yapılan ön anlaşmayı resmileştirmek için düğmeye basan yönetim, büyük bir şok yaşadı.
Son haftalardaki performansı eleştirilen Oğuzhan Özyakup’un, sözleşme imzalamak için yeni taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. İşte bu durum karşında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tutumu ve sözleşme kapsamındaki detaylar...
Kara Kartal’ın yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’dan (12 milyon TL) 5 senelik anlaşma önerdiği Ozzie, bu teklifin 3 milyon Euro’ya (14.4 milyon TL) çekilmesini talep etti. Ek olarak Oğuzhan’ın, menaceri aracılığıyla kulüpten 2.5 milyon Euro da (12 milyon TL) imza parası istediği öğrenildi.
BAŞKAN KARARINI VERDİ! TEKLİFİ...
Oğuzhan Özyakup’la arası her zaman iyi olan Başkan Fikret Orman’ın, yönetici kurmayları aracılığıyla kendisine iletilen bu taleplere olumsuz karşılık verdi. Orman’ın, Tolgay Arslan’a verildiği gibi 2.5 milyon Euro’luk maaşta ısrarcı olduğu ve imza parasına da kesinlikle karşı olduğu bildirildi. Başkan’ın, milli ara dönüşü oyuncusuyla bu konuyu özel olarak görüşeceği kaydedildi.