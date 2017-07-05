Başkandan Girne İnisiyatifi’ne yanıt

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl A.Ş ve Banayan Beach Limited’e ait otel inşaatı ile ilgili olarak Girne Belediyesi’ne yönelik Girne İnisiyatifi’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Başkan Nidai Güngördü, Girne Belediyesi ile Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl A.Ş ve Banayan Beach Limited arasında yapılan protokol gereği, ilgili şirketin 01 Temmuz 2017 tarihinde Girne İmar Planının açıklanmaması ve/veya kat artırımına ilişkin bir ibarenin yer almaması durumunda, mahkeme huzurunda “1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde” yıkım taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekti.

Nidai Güngördü, Şubat 2017 tarih ve 16 Girne II. 777 Sayılı Planlama Onayı’nda (Yıkım istenen planlama onayı) yer almayan ve/veya işaretlenip yıkılması gerekli olan tüm izinsiz inşaatın ve/veya katın ve/veya ilavelerin yıkılacağına dair yapılan taahhüt ve beyanların 21 Nisan 2017 tarihli mahkeme celsesinde kayıt altına alındığını vurguladı.

Nidai Güngördü, ayrıca 4 Nisan 2017 tarihinde H (K-1) 896-2017 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili şirkete Girne Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürlüklerinin koyduğu şartlara bağlı kalarak “İskele yapım izni” verildiğini söyledi. Nidai Güngördü, ilgili dairelerden görüş alarak karar veren Bakanlar Kurulu’nun belediyenin üstünde olduğunu kaydetti.

İlgili şirketler lehine herhangi bir ayrıcalık ve/veya imtiyaz tanıma gibi bir düşünceleri ve/veya niyetlernin asla olmadığını belirten Güngördü, izinsiz inşaatın ilerlemesini önlemek amacı ile gerek mühürleme yetkilerini kullanarak, gerekse ara emri temin ederek görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.