Başkasının evini sattı, tutuklandı

Polis bültenine göre Ağustos ayında M.G’nin (E-41), kız arkadaşına ait Lefkoşa’da bulunan daireyi kendi eviymiş gibi gösterip Cuma Mutlutürk'e 25 bin Sterlin’e satarak sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edildi.

M.G’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ’NDE BÜFE HIRSIZLIĞI

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yıldız Büfe isimli işyeri dün soyuldu. Polis Basın Bülteni’ne göre sözkonusu işyerinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.D (E-18), S.D (E-17) ve M.Y (E-19) tutuklandı.

Öte yandan dün saat 11.00 sıralarında, Ağırdağ' da kamışlık mevkiinde T.K (E-24) ve S.D’nin (E-17) hurda toplayıp satmak amacı ile Ali Dayı'ya ait tarladan yaklaşık 100 kg ağırlığında demir ve alüminyumu çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.