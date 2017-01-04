Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası ertelendi

Basketbolda bir türlü oynanamayan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı bir kez daha rötar yedi

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 3. kez ertelemeye maruz kaldı. Koop’un maça çıkmayacağını açıklaması üzerine federasyon MGA’yı kupaya dahil etti ancak bu kez de maçın YDÜ ile MGA arasında oynamasına tüzükler izin vermedi. Federasyon maçı bir kez daha ertelerken Koopspor da disipline sevk edildi

Basketbolda daha önce çeşitli nedenlerden dolayı 2 kez ertelenen ve son olarak dün akşam oynanacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kupası bir kez daha ertelendi.

Basketbolda geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Koopspor ile lig ikincisi ve kupa finalisti Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanması gereken Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı bir türlü oynanamıyor.

Bu sezon 3 devre lig usulüne gör gerçekleşen Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin ilk devresi tamamlanırken sezon başlamadan önce oynanması gereken önemli maç devamlı ertelemeye maruz kaldı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yurtdışındaki ikili görüşmelerde olması dolayısıyla ertelenen maç daha sonrada elim trafik kazası nedeniyle oynanamamıştı.

Son olarak ise dün akşam oynanacağı açıklanan maça, Koopspor’un federasyonun kendilerine maç tarihini geç bildirmeleri ve bazı oyuncularının yurtdışında olduğunu gerekçe göstererek çıkmayacağını açıklaması üzerine basketbol federasyonu da Koopspor’un yerine Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını MGA’nın oynayacağını açıklamıştı.

Ancak Basketbol Federasyonu’nda yeni tüzüğün Resmi Gazetede henüz yayınlanmaması nedeniyle bu maçı Koopspor’un oynaması gerektiği için dün akşamki maç bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı.

Federasyon açıklama yaptı, Koop disipline sevk edildi

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: “2016-2017 basketbol sezonu programında yer alan ve 3 Ocak 2017 Salı gecesi oynanması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçının, tarafınızdan iletilen 02.01.2017 tarihli son yazınızda; 29 Kasım 2016 tarihinde kulüplere göndermiş olduğumuz ilk fikstüre göre, belirtmiş olduğumuz tarihler dâhilinde tüm organizasyonlarını ayarlamış ve Aralık ayı başında sporcu ve idarecileri ile yaptığınız toplantıda kendi takviminizi oluşturup, özellikle aileleri yurtdışında olan sporcularınıza 31 Aralık ve 7 Ocak tarihleri arasında izin verdiğinizi, söz konusu tarihlerde oynanacağını açıkladığımız ve kulübünüz için son derece önem arz eden Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına da eksik kadro ile çıkamayacağınızı da belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Federasyonumuzun belirleyeceği daha ileriki bir tarihte oynanması için gereğini rica etmiştiniz. Şunu belirtmek isteriz ki; yapılan araştırmalar sonucunda rakip takıma da aynı tarihlerde mail ulaştırıldığını ve aynı koşullarda KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupasına katılmaları bildirilmiştir. Federasyonumuzun sizlere gerek sporcularınızın bilet konusunda mağduriyetini gerekse liglerin bir hafta daha sonra başlatılması da dahil teklifini yapmış olmasına rağmen “Cumhurbaşkanlığı Kupası”na katılmama ısrarından vazgeçmediğinizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere maçın ilk ertelenme sebebi, Cumhurbaşkanımızın, Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak çok önem arz eden görüşme takvimi ile çelişmesi ikinci ertelenme sebebi ise tüm halkımızı derin bir üzüntüye boğan dağ yolunda gerçekleşen ölümlü trafik kazası olmuştur. Bu gerçeklerden hareketle, KKTC Basketbol Federasyonu olarak tüm kulüp ve takımlara eşit mesafede durma tavrımızı görmezden gelmeniz bizleri çok üzmüştür. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kupasının nitelik ve statüsünü de göz önünde bulundurarak KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde bir karar almıştır, şöyle ki; KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupasının, lig şampiyonu ve kupa şampiyonu arasında oynanması öngörülen bir müsabaka olması nedeni ile ileride belirlenecek bir tarihe ertelenmesine, Kulübünüzün yeterli ve/veya geçerli bir mazereti olmaksızın ve Federasyonumuzun yapmış olduğu tüm alternatif çözüm önerilerini spor etik ve hiyerarşisine aykırı olarak reddederek KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupasının ertelenmesine sebep olmanız nedeni ile disipline sevk edilmenize karar verilmiştir.”