HABER KIBRIS

Bataryasız cep telefonu icat edildi

06/07/2017

Bataryasız cep telefonu icat edildi
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Amerikalı bilim insanları, şarj aleti ve kablo derdine son vermesi ümit edilen, ortamdaki radyo sinyallerinden veya ışıktan elde ettiği birkaç mikrovatlık enerjiyi kullanan bataryasız cep telefonu icat etti.

Science Daily'de yayımlanan habere göre Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bataryasız cep telefonunu icat ederken, en modern hücresel iletişim araçlarında var olan, enerji açı basamağını ortadan kaldırdı. 

Ekibin, bataryasız cep telefonuyla Skype aramaları da yaptığı, bunun, ticari ve hazır içeriklerle hazırlanan prototipin, konuşmayı alıp iletebildiği ve merkez istasyonla iletişim kurabildiğini gösterdiği ifade edildi. 

Konuşmanın yarattığı küçük titreşimlerden fayda sağlayan bataryasız cep telefonu prototipinde, kullanıcı "aktarma" ve "dinleme" durumları arasında geçiş yapmak için bir butona basıyor. 

Telefonun radyo sinyallerini alması ve aktarması için özel bir merkez tasarlandı ve prototipin, üç buçuk mikrovatlık enerjiye ihtiyaç duyduğu bildirildi. 

Isı sensörleri gibi ortam enerjisine dayalı diğer bataryasız teknolojiler, enerjiyi fasılalı muhafaza ederken, geliştirilen telefonun sürekli çalışması için sohbetin sürmesinin yeterli olduğu vurgulandı. 

Ekibin, bataryasız cep telefonu üzerinden video aktarımı üzerinde de çalıştığı belirtildi.



TAGS: Bataryasız cep telefonu
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