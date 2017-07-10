Batı yarımkürenin batısındaki yangınlarda binlerce tahliye

Batı yarımkürenin batısındaki yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor.

ABD’nin batısı ve Kanada’da etkili olan orman yangınları, on binlerce hektarlık alanla birlikte birçok evin yanmasına ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu.

Kanada’nın British Columbia bölgesinde çıkan 200’den fazla orman yangını, onlarca evin ve iki hava alanı hangarının yanmasına yol açarken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı ABD’nin batısındaki orman yangınları bir ayı geçen bir süredir farklı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor.

Orman yangınları, Kaliforniya’da hızla yayılırken, onlarca binanın yanmasına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Eyalet kaynaklarına göre, Kaliforniya çapında yaklaşık 5 bin itfaiyeci, 14 büyük yangınla mücadele yürütüyor.

Kaliforniya’nın kuzeyinde etkili olan yangınların otoyolların kapanmasına yol açarak hayatı tehdit etmesi nedeniyle göl kenarındaki yaz kampı boşaltılırken, bölgedeki yüzlerce ev tahliye edildi.

Kaliforniya’nın Santa Barbara ve San Louis Obispo bölgesindeki orman yangınları ise 23 bin hektardan fazla alanda etkili oldu.

Arizona’da meydan gelen yangında Dudleyville kasabası tamamen tahliye edilirken, aralarında evlerin de olduğu 10 bina yandı.

Oregon’da Summer Lake bölgesi yakınındaki yangında bir avcı evi ve yanındaki ek bina yandı. Orman yangınlarının günlerdir sürdüğü Nevada’da da yetkililer tahliye kararı aldı.