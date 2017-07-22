Bavulunu alan havalimanına koştu

Ülkelerine dönmek isteyen turistler, turizmin en önemli gelir kaynağı olduğu adadaki Kos Hippocrates Havalimanı'nda oluşan yoğunluk sebebiyle uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrailli turist Shully Hasid, dün akşam saatlerinde vardıkları İstanköy'den, depremde yaşadıkları dehşet sebebiyle bugün ayrılmak istediklerini söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Hasid, "Birden büyük bir gürültüyle uyandık. Tüm oda şiddetle sallanıyordu. Otel deniz kenarında ve tüm oda su içinde kaldı. Tsunami olduğunu düşündüm. Panikle odayı terk ettim." şeklinde konuştu.

Hasid, artçı depremler sebebiyle tüm geceyi korku içinde dışarıda geçirdiklerini dile getirerek, "Saatlerdir havalimanındayız. Hiç uyumadık. Sadece biz değil tüm İsrailliler adayı terk ediyor. Herkes korku içinde. Üç ekstra uçuş gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Belçikalı turist 21 yaşındaki Hannelore Docks da bir hafta kaldıkları İstanköy'den, deprem sebebiyle tatlı hatıralarla ayrılamadıklarını belirtti.

Docks, tüm geceyi otelin bahçesindeki şezlonglarda geçirdiklerini anlatarak hiç uyuyamadıklarını söyledi.

Merkez üssü Muğla açıkları olan 6,6 şiddetindeki deprem İstanköy Adası'nın merkezinde geniş çapta maddi hasara neden olurken, biri Türk vatandaşı iki kişi hayatını kaybetmişti.