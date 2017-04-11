BAY-SEN: Hükümetle uzlaşıya varıldı

Bay-Sen, bugün saat 15.00’te Başbakanlık önünde yapacağını duyurduğu eylemi, Başbakanlık’ta yapılan görüşmede sorunların çözümü konusunda varılan uzlaşı nedeniyle askıya aldı.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, yaptığı açıklamada, varılan uzlaşı çerçevesinde BRTK bütçesinin bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınarak onaylanıp Meclise gönderileceğini belirtti.

Kurumda yaşanan sorunlara köklü çözüm üretecek olan BRTK değişiklik yasasının ise Cuma günü Meclisin ilgili komitesinde görüşülmeye başlanacağını söyleyen Sakallı, kurum çalışanlarının yalnızca milli ve din bayramlardaki çalışmalarının karşılığı olan 9 aylık ek mesai alacaklarının bir bölümünün bir hafta içerisinde ödeneceğini kaydetti.

Sakallı, varılan bu uzlaşının uygulanmasına fırsat vermek için bir kez daha iyi niyet göstererek eylemi askıya aldıklarını, uzlaşının uygulanmaması halinde sendika üyelerinin hak ve çıkarları çerçevesinde yasal her tür eylemi yapmaktan geri durmayacaklarını belirtti.