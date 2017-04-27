Bay-Sen’de yeni dönem
27/04/2017
urumumuzda yetkili sendika Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) yeni yönetimini belirlemek üzere bugün 20’nci olağan genel kurulu yapıldı.
Genel Kurul’da 2 yıl süreyle görev yapacak 10 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da, ilk olarak faaliyet ve mali raporlar okunarak aklandı.
Genel Kurul’da daha sonra oy verme işlemi gerçekleştirildi.
Seçim sonucu, Bay-Sen Yönetim Kurulu;
Salih Sakallı, İbrahim Kanat, Mehmet Yalovali, Enver Ermetal, Eniz Akşahin, Bora Dede, Ahmet Cenkler, Alpay Baykal, Ali Sefer, Gül Uzun Arıkhan‘ndan oluştu.
Yedek üyeler ise, Turgay Özgünler, Engin Dervişağa oldu.
Genel kurulda ayrıca, tüzüğün 6 maddesindeki değişiklikler de oylandı.