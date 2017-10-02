Bayern Münih’te Frank Ribery şoku!

Son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih'te sorunlar bitmiyor. Son olarak Hertha Berlin ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta sakatlanan Fransız yıldız Frank Ribery'nin uzun süre takımdan ayrı kalacağı haberi Bayern Münih taraftarını yıktı.

Almanya Bundesliga’ya kötü başlayan, Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, krizden bir türlü kurtulamıyor. Son olarak Hertha Berlin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı berabere tamamlayan Bayern Münih’te, puan kaybı kadar Frank Ribery’yi kaybetmenin şoku yaşanıyor. Hertha Berlin karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Kingsley Coman’a bırakan Frank Ribery’nin uzun süre takımdan ayrı kalması bekleniyor.