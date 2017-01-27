Baykal Gölü buz tuttu (Baloncuklar neden ortaya çıkıyor?)

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Sibirya’daki Baykal Gölü, zorlu kış şartlarında tamamen dondu. Rus fotoğrafçı Kristina Makeeva da fırsat bu fırsat diyerek bölgeye gitti. 2 bin kilometre uzunluğa, 1642 metre derinliğe sahip Baykal Gölü’ne ulaşan Makeeva, buz tutan yüzeyin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğrafladı. Suyun katman katman donması yüzünden ortaya çıkan görüntüdeki baloncuklar ise algler tarafından üretilmiş metan gazı yüzünden meydana geliyor. İşte Bayka Gölü hakkında bilmeniz gerekenler ve nefes kesen fotoğraflar...

Bayka Gölü, Sibirya'nın güneyinde, Irkutsk Oblast ve Buryatya arasında yer alır. İrkutsk şehrinin yakınında bulunan göl, "Sibirya'nın Mavi Gözü" diye adlandırılır.

Yüzölçümü yaklaşık 31.722 km²'dir (adalar hariç). Uzunluğu 636 km, en geniş yeri 79,5 km'dir (Onguren ve Ust-Barguzin köyleri arasında).

Gölün tabanı deniz seviyesinin yaklaşık 1285 metre altındadır. Gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 km kalınlığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da gölün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösterir.

Dünyanın en eski ve en temiz gölünü fotoğraflayan Kristina Makeeva "Geziyi planlarken bu kadar harika, görkemli ve masalsı olacağını tahmin etmiyorduk. Güzelliğiyle öyle bir kendimizden geçtik ki orada bulunduğumuz 3 gün boyunca neredeyse hiç uyumadık” dedi.

Gölün üzerindeki buzun 1,5 2 metreyi bulduğunu söyleyen Fotoğrafçı Makeeva; Baykal Gölü yüzeyindeki buzda arada bir çatlaklar oluştuğunu ve oluşan her bir çatlağın gök gürültüsü veya silah sesini andıran bir ses çıkardığını da anlatıyor. Bu kırıkların uzunluğu 10 ile 30 metre arasında değişiyor.

Baykal Gölü’nün üzerindeki buz Mayıs ayına kadar duruyor. Ama Nisan ayından itibaren, buzun üzerinde dolaşmak tehlikeli hale geliyor. Buzun içindeki baloncuklar ise algler tarafından üretilmiş metan gazı yüzünden meydana geliyor.

Gölün farklı yerlerinde buz farklı desenler alıyor. Bu eşsiz görüntünün nedeni ise suyun katman katman donması.

Özellikle buzun içinde bir balık ya da bir dal görmek mümkün.

Baykal Gölü Aynı zamanda dünyanın en transparan gölü olan Baykal'ın dibine kadar her şeyi görebilirsiniz: Balık, yeşil taşlar, bitkiler, girdaplar. Su o kadar temiz ki 40 metre derinlikteki bazı şeyleri bile görebilirsiniz.