BBC'nin IŞİD'in umutsuz ev kadınları skeci olay yarattı

IŞİD'in umutsuz ev kadınları ismiyle çekilen skeç BBC'nin ödüllü iki yönetmeninin imzasını taşıyor. IŞİD terörü üzerine yapılan espriler akıllara zarar.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin DEAŞ gelinleriyle dalga geçen 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adlı skeci tartışma yarattı. Kimi izleyiciler programı DEAŞ ile dalga geçtiği için kutlarken, kimileri de bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.



BBC'nin ünlü Amerikan dizisi 'Umutsuz Ev Kadınları'na' gönderme yaparak 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adını verdiği skeci ülkede tartışma yarattı.

Skeçte evlenmek üzere İngiltere'den Suriye ve Irak'a giden kadınlarla dalga geçiliyor.

"AHMET DÜN BANA BUNUNLA SÜRPRİZ YAPTI"



Skeçteki 'cihatçı gelinler' kimi zaman selfie çekiyor, kimi zaman da giydikleri intihar yelekleri ile kıyafet rekabetine giriyor. Bir sahnede kadınlardan biri 'Kafa kesmeye sadece 3 gün kaldı ve ben ne giyeceğimi bilmiyorum" diyor Bir diğer sahnede ise gelinlerden biri üzerindeki intihar yeleğini gösteriyor ve 'Ahmet dün bana bununla sürpriz yaptı' diyor. Bu arada diğer kadınlardan biri Instagram için video çekiyor.



"PROGRAM, SOSYAL MEDYADA İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ"



Bafta ödüllü yönetmenler Heydon Prowse ve Jolyon Rubinstein tarafından yazılan ve BBC2'da yayınlanan skeç internette izleyicileri ikiye böldü. Kimileri BBC'yi kutlarken, kimileri bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.