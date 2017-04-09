HABER KIBRIS

Venezuela’da muhalif lidere yasak

09/04/2017

Venezuela’da muhalif lidere yasak
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Geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen Anayasa Mahkemesi’nin rakip partinin çoğunlukta olduğu meclisin yetkilerine el koymaya kalkmasının ardından muhalefetin önde gelen liderlerinden Henrique Capriles’e 15 yıl kamu görevi yasağı getirildi.

Devlet denetçisi yasak kararında gerekçe olarak da Capriles’in valisi olduğu Miranda’da idari usulsüzlükleri gösterdi. Karar uygulanırsa Capriles, gelecek yılki seçimlerde Maduro’ya rakip olamayacak. 



TAGS: Nicolas Maduro, Henrique Capriles, gazetehaberleri
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