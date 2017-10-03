Bebeğin zekâ seviyesini düşürüyormuş!

287 anne-çocuk çifti üzerinde yapılan araştırmada, gebe kadınların idrarındaki florid miktarı ile çocuklarının zekâ düzeyindeki düşüklük arasında bağlantı saptandı.

Kanada'da ki Toronto Üniversitesinde 287 anne-çocuk çifti üzerinde yapılan araştırmada, gebe kadınların idrarındaki florid miktarı ile çocuklarının zekâ düzeyindeki düşüklük arasında bağlantı saptandı.

Elde edilen sonuçlar, Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir makale ile paylaşıldı.

Bilim ekibinden Dr. Howard Hu, fetüsün gelişmekte olan sinir sisteminin, annenin sistemindeki yüksek florid düzeyinden olumsuz etkilendiğinin anlaşıldığını belirtiyor.

Florid, diş bakım ürünlerinde sıkça kullanılan bir madde.

Fakat piyasada “çocuk diş macunu” adı altında satılan florürsüz diş macunları da yok değil.

Sonuçlar göz önüne alınırsa, florürsüz çocuk diş macunlarını, başta gebeler olmak üzere, herkesin tercih etmesi gerektiği açıkça ortada.