Bebek bekleyenlerin yaptığı beş tatlı şey

Hamilelik ve çocuk sahibi olmak dünyadaki en doğal ve güzel şeylerden bir tanesi. Her anne bebeğini en iyi şekilde koruyup büyütmek için doğru zamanı bekliyor ve hamilelikler süresince nice farklı deneyimler yaşıyor. Hamilelik sürecinde en önemli görevlerin bir diğer sahibi ise baba adayı. İşte her ebeveynin mutlaka yaptığı veya yapması gereken 5 tatlı şey.

İşte hamilelikte yapılan 5 şey

Hamileliği duyurmak

Aşağı yukarı 9 ay süren hamilelik sürecinin öncesinde de belki de en az o kadar süren bir karar ve hamile kalma süreci vardır. Aileniz, yeni bir üyeye hazır mı? Çocuk sahibi olmak için yeterince özgüvene sahip misiniz? Bunların hepsi zaman alsa da, çocuk sahibi olduğunuzda bütün o günlerin nasıl geçtiğini düşünürsünüz. Peki hamile olduğunuzu ailenize ve arkadaşlarınıza nasıl duyurmalısınız?

Bunun için birçok yol vardır. Aileniz yakınınızda yaşıyorsa belki bir akşam yemeğinde onlara bu müjdeli haberi verebilirsiniz. Uzaktaki arkadaşlarınıza telefondan veya görüntülü konuşma aracılığıyla sürpriz yapabilirsiniz. Bu güzel haberi duyurmak için birçok yaratıcı yol da mevcut. Ne tarz bir yol izleyeceğiniz tamamen size kalmış.

Aman dikkatli beslenin

Bebeğizin gelişimi daha sizin karnınızdayken başlar. Bebeklerin sağlıklı bir hayata ilk adımı attığı noktada bütün iş annelere düşüyor. 'Ne yersen osun.' cümlesi çok duyulur. Doğru olan bu sözün daha doğru olduğu bir nokta ise, siz ne yerseniz bebeğiniz de odur. Sağlıklı beslenmeye hamile değilseniz de özen göstermelisiniz ama hamileyken yediklerinizi doğru seçmeli, kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmalısınız.

Sağlıklı beslenmeye hamile olduğunuzu anladığınızda değil, hamile olmaya karar verdiğinizde başlamanız en iyisidir. 9 aylık bu süreçte, beslenme düzeniniz değişecek ve gelişecektir. Hamilelik süresince sağlıklı beslenerek hem ideal kilonuzda kalırsınız hem de çok fit ve enerjik hissedebilirsiniz.

Cinsiyet tahminini bir oyuna dönüştürün

Belki de hamileliğin eğlenceli ve heyecanlı dönemi, bebeğin cinsiyetini öğrenme kısmıdır. Bazı çiftler bunun sürpriz olmasını isterken, bazıları da çocuklarının odalarını yapmak için öğrenmeyi tercih ederler. Teknolojinin olmadığı dönemlerde insanlar bebeklerinin cinsiyetini tahmin etmek için farklı farklı yöntemler geliştirmiştir.

Bunlardan birisi yön testleridir. İpliğe geçirilen yüzük karın üzerinde sallandırılır. Eğer yüzük daire çizerse kızınız, ileri ve geri sallanırsa oğlunuz olacak demektir. Tabi ki bu yöntemin hiçbir bilimsel dayanağı yok. Ama yapılan bir araştırmaya göre kadınların %70'i bebeğinin cinsiyetini hissederek doğru tahmin yapıyor.

Hamilelik takvimi elzem

Hamile olduğunuz öğrenildiği anda herkes sizinleyken daha dikkatli davranmaya başlar. En ufak şeyi bile kaldırmanıza izin verilmez ve her şey ayağınıza gelir. Bunların hepsi ne kadar sevildiğinizi hissettirse de, hamilelik bir eksiklik değil doğal bir süreçtir. Belli bir döneme kadar beslenmeye özen göstermenin dışında hayatınızda çok büyük değişiklikler yapmanıza gerek bile yoktur.

Hamileliğinin her haftasında ne gibi durumlar olduğunu öğrenmek için birçok kadın hamilelik takvimi tutuyor. Takvimin haftasına göre de, hamilelik koçundan ya da doktorundan bilgiler alıyor. Hamilelik takvimi bebeğinizin gelişim sürecini takip etmek ve yaşam tarzınızı ayarlamak fazlasıyla yardımcı olabilir.

Babalığa ilk adım

9 ay boyunca bebeğinizi karnınızda taşıyorsunuz, hayatınızı ona göre ayarlıyorsunuz, birçok şeyden fedakârlık ediyorsunuz ve bebeğinizi dünyaya getirmek için birçok zorlu süreçten geçiyorsunuz. Ama hamilelik sadece anneye özel bir şey değildir. Babalar da duygusal olarak birçok değişime girer. Fiziksel olarak da bazı babalar sakal bırakırken, bazıları büyüyen ailelerini desteklemek için ikinci bir işe başlayabilir.

En önemlisi ise, baba olma konusunda ne kadar başarılı olacakları konusunda endişe etmeleridir. Kendi babalarından örnek aldıkları şeyleri uygulayıp, onlardan görüp hoşlanmadıkları şeyleri kendi çocuklarına göstermemeyi hedeflerler. Eşinin girdiği duygusal ve fiziksel değişim sürecinde ise her zaman onun yanında olmak için sonsuz çaba gösterirler. Dediğimiz gibi hamilelik süreci bütün aileyi ilgilendiren bir süreçtir.