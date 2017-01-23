HABER KIBRIS

Bebek dört bacaklı iki organlı doğdu

23/01/2017

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Bebek dört bacaklı iki organlı doğdu
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Hindistan’da cumartesi günü dünyaya gelen bir bebek herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü bebeğin 4 bacağı ve 2 adet cinsel organı vardı.

Times of India’da yer alan habere göre 23 yaşındkai Lalitamma isimli bir kadın 4 bacaklı ve 2 adet cinsel organı olan bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç kadın oğlu için “Tanrı’nın bize bir armağanı” diyor. Üç yıl önce ilk oğlunu dünyaya getiren kadın ilk bebeğinin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor. Oldukça fakir olan aile 4 bacaklı bebeklerinin tedavisinin pahalıya mal olması durumunda ne yapacaklarını bilmiyor. Hastane ise bebeğin durumunı düzeltmek için oluşturulan özel bir ekiple çalışmalar başlamış durumda. 



TAGS: dört bacaklı bebek, Hindistan, fakir, Hastane
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