Bebek Koltuğu Ölüm Saçıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre araç içinde bebek koltuğunda oturan 2 yaş altı 31 bebek uzun yolculuklarda hayatını kaybetti.

ABD’de Pennsylvania Eyalet Tıp Merkezi’nce yapılan bir araştırma, araçlarda kullanılması zorunlu olan bebek koltuklarının 2 yaş altı bebeklerde ölümcül tehlikeye yol açtığını ortaya koydu.

Araştırma yöneticisi Dr. Erich Batra, bu koltuklardaki emniyet kemerleri nedeniyle nefes boruları zedelenen 2 yaş altı 31 bebeğin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Batra, koltuklarda uyuyan bebeklerin kandaki oksijen seviyelerinin de düşmesi nedeniyle büyük risk altında olabileceklerini ifade etti.Bebek sağlığını geliştirme vakfı The Lullaby Trust ise ABD hükümetine bebeklerin bu koltuklarda uzun süreli seyahata çıkarılmamasını öngören seyahat kuralları getirilmesi için teklif götüreceklerini açıkladı.