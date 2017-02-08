Bebeksi bir yüz demirden kaslar!

Spora 15 yaşındayken başlayan Julia Vins, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve takipçi sayısıyla fenomen oldu.



Rusya'nın Saratov kentinde yaşayan 20 yaşındaki halterci Julia Vins, internet fenomeni oldu. 15 yaşından beri sporla ilgilenen Vins, Sputnik'e yaptığı açıklamada daha güçlü olmak istediğini ve günlük antrenmanlarla istediği sonucu alamamasının ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladığını söyledi.





DOĞRU BİR SEÇİM YAPTIM



Instagram'da 416 bin takipçisi olan ve hayatı için tercihlerini hep kendisinin yaptığını belirten Vins “Ailem hiçbir zaman bana engel olmaya çalışmadı, etrafımdaki bazı insanlar beni anlamadı, birçok arkadaşım bu işi bırakıp bir iş sahibi olmamı söylediler. Şimdi birkaç yılın geçmesinin ardından seçimimin doğru bir seçim olduğunu söyleyebiliyorum” dedi.



Haftada 5 gün antrenman yaptığını belirten ‘Kaslı Barbie', “Hazırlık aşamama göre antrenmanlarımın miktarını ayarlıyorum. Yemek yeme biçimim de buna göre değişiyor. Bir yarışmaya hazırlanıyorsam, uygun bir şekilde besleniyorum. Ama haftada bir kez kendime istediğim şeyi yeme izni veriyorum” ifadelerini kullandı.





