Bekarlığa veda partisinden dönüyorlardı

Bu akşam saatlerinde İran'dan gelen bir son dakika haberiyle tüm Türkiye sarsıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden bir özel jetin İran'ın dağlık bölgesinde düştüğü haberi gelmiş, bundan kısa bir süre sonra ise uçağın Başaran Holding'e ait olduğu açıklanmıştı. Uçakta bulunanların ise Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve bekarlığa veda için birlikte olduğu kız arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

İran’dan gelen üzücü kaza haberinin arkasından ise bir dram çıktı… Kazadan yaklaşık 1 saat sonra uçağın Başaran Holding’e ait olduğu ve uçakta bulunan 3’ü mürettebat toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçakta bulunanların ise Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ortaya çıktı.

Uçakta bulunan Hüseyin Başaran’ın kızı Mina’nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai’de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık’ın sahibi Murat Gezer’le nişanlı olan Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisine Dubai’ye gittiği öğrenildi.

Genç kadının arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı. Uçaktaki yardımcı pilotun da kadın olduğu ifade edildi.

Sinem Akay’ın Casa di Denim markasının kurucusu olduğu belirtilirken, Ayşe And’ın klinik psikolog, Burcu Urfalı’nın Bug Uniform’un kurucusu olduğu ve kurumlara üniforma tasarladığı öğrenildi.

Aslı İzmirli’nin İstanbul’da bulunan Gia Jewels’ı kurduğu ve mücevher tasarımı yaptığı öğrenilirken, Liana Hananel ise bikini tasarımları yapıyordu. Jasmin Baruh’un da Baquette Jewellery isimli tasarım şirketini kurduğu ifade edildi.

Başaran Holding’e ait çift motorlu Challenger 604 tipi uçak Kanadalı Bombardier imzası taşıyor ve 12 kişilik yolcu kapasitesi var.

Düşen uçak ile ilgili holding yöneticisinden ilk açıklama

Başaran Holding'e ait düşen iş jeti ile ilgili ilk açıklama Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna'dan geldi.

Hürriyet Dünyasının ulaştığı Levent Tuna "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hala haberin doğru olduğuna inanmak istemiyoruz. Hüseyin Bey (Holding sahibi Hüseyin Başaran) şuan İstanbul'da" dedi.

Tuna'nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran'ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biriydi

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotlarının kimlikleri belli oldu. Uçağın kaptan pilotu Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biriydi.

Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.

Kaynak: kokpit.aero