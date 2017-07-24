Belediye başkanı kedi hayatını kaybetti

​Kedinin sahibi olan Spone ailesi, Stubbs'la ilgili yayınladıkları basın açıklamasında "Stubbs, 20 yıl 3 ay yaşadı. Gün boyu yemek için ya da yatakta onunla oturmamız için miyavlar, biz uyurken sokulmak ve mırlamak isterdi. Son 31 aydır bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Sen harika bir kedisin ve seni özleyeceğiz. Seninle geçirdiğimiz zamandan çok mutluyduk" ifadelerini kullandı.

​Aile, Stubbs'ın ölüm nedeninin belli olmadığını, perşembe günü uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını da duyurdu.

900 kişilik nüfusa sahip Talkeetna kasabası, 1998 yılındaki seçimlerde kendilerine uygun bir aday bulamamaları nedeniyle oy pusulalarına Stubbs'ın adını yazmış ve başkanlık koltuğuna oturtulmuştu.