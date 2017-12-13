Belediyeleri dolandırarak Türkiye’ye tatile gitmiş

Üç çocuk annesi Amisi'nin hikâyesi, mahkeme tarafından 21 dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapse mahkûm olmasıyla Ada medyasının gündemine bomba gibi düştü. The Sun gazetesinin haberine göre; 27 yaşındaki Amisi, 15 yıl önce İngiltere'ye sığınmacı olarak geldi ve süresiz oturma izni aldı.

TÜRKİYE’DE LÜKS TATİL

Başkent Londra'nın lüks semtlerinden Chelsea Harbour'da yaşayan Amisi, altı yıl boyunca kaldığı evin masraflarını ödetmiş, ayrıca sahte isimlerle kiracıları bulunan bazı dairelerin kiralarını da yerel belediyelerin sosyal yardım ödeneklerinden tahsil etmiş. Haberde bir çantaya 25 bin pound ödediği aktarılan Amisi'nin Türkiye, Fildişi Sahili, ABD, Mısır, Fas ve memleketi Kongo'da aşırı lüks tatiller yaptığı belirtildi.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen davada üç dolandırıcılık suçunu itiraf eden genç kadın, daha fazla ceza alabileceğini fark edince Avrupa’ya kaçtı ve burada iki yıl kaçak yaşadı. Dördüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen kadın, Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra geçen yıl Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandı.

4 FARKLI İSİM KULLANMIŞ

Amisi'nin büyük vurgunu ise sahte çeki paraya çevirmeye çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu olayın ardından Çalışma ve Emeklilik Departmanı ajanlarınca teknik takibe alınan sahtekârın Londra'daki birçok belediye tarafından hesabına para yatırıldığı anlaşıldı.

İngiltere'nin konuştuğu dolandırıcının, Tania Abidi, Becca Amisi ve Tania Alicia isimleri ve bu adlara ait kredi kartları bulunduğu, ayrıca iki Kongo pasaportuna sahip olduğu da soruşturma sonucu ortaya çıktı. Mahkemede zanlının belediyeleri 244 bin pound dolandırdığı belirtildi. Çalışma ve Emeklilik Departmanı ise çalınan parayı geri almak için dava açmaya hazırlanıyor.

Dün Amisi hakkında 4 yıl mahkûmiyet kararı veren Yargıç Michael Grieve QC, "Bu ekonomik dar boğaz içinde şeytana uyan ve yaşamak için dolandırıcılık yapan bir kişinin davası değildi. Sen bu suçları lüks hayat tarzını finanse etmek için işledin ve çok küçük bir pişmanlık belirtisi gösterdin" dedi.