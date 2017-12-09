Bella Hadid Kudüs için yürüdü

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından dünyanın pek çok yerinde karara karşı çıkan aktivistler tarafından gösteriler düzenlenmeye başladı.

Londra’da bir saat firmasının açılışına katılan süpermodel model Bella Hadid, etkinliğin çıkışında ABD’nin İngiltere Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Babası Filistinli olan ve daha önce Müslüman olduğunu açıklayan 21 yaşındaki model, göstericilerle birlikte yürüyerek slogan attı.

Bella Hadid, eylemde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.