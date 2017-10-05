Ben çarptım ama...

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa-Larnaka otobanında meydana gelen kazada 65 yaşındaki motor sürücüsüne çarpıp ölümüne sebep olduğu iddia edilen Murat Nurçin kaza esnasında aracından çıkıp çarptığı kişiyi yolun içerisinden çekmeye çalıştığını ancak ağır olmasından dolayı bunu başaramadığını ve otobanda üzerilerine süratle gelen araçlardan korunmak için kendini otobanın kenarına zor attığını belirtti. Bu esnada otobanda süratle gelen araçlardan sol şeritteki araç yerde yatan 65 yaşındaki adamın üzerinden geçip gitti dedi.



Kazada 65 yaşındaki adamın üzerinden geçip giden araç rum polisi tarafından aranıyor. Polis halktan yardım istedi.