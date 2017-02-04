Sokaklar dardır, uzundur, kıvrım kıvrımdır,

O sokakların kenarlarından kerpiç duvarlar yükselir,

Yükselen duvarların ardına sündürmeli evlerin odaları saklanır,

Odaları avlulara açılır,

Demirden karyola, tel dolabı, islim, toprak su küpleri ve teneke saksılar kendi köşelerinde,

Sardunya, gül damlası ve fesleğen kokuları sarhoş eder insanı,

O evlerde birkaç kafesli pencereden ibaret hanaylar,

Hanayların tepesinde güvercin ve kırlangıç yuvaları,

Kuşlar bulutlara uçar durur kanatları güneşle gümüşlenir,

Güneş bulutların arasında gezinir,

Yürekler gibi parçalanır bulutlar ki hıçkırıkları yağmurla başlar,

Bakarsın Beşparmaklara Trodoslara sürüklenir uzansan tutacakmışsın gibi başın duman duman…

…

Bu adayı dağlar gözetler…

…

Dağlar denizlere düşer tepe tepe,

Tepeler kumsallarda kaybolur kıyılara vurur,

Denizle birleştiği yerler vardır kıyıların bir yanınız deniz bir yanınız dağ şaşakalırsın bu ne biçim güzellik,

Balıkçı tekneleri oyalanır hafif dalgalı denizlerde bir o yana bir bu yana,

Denizler denizlere açılırken ufka yüreğinin rengi düşer günbatımlarında yaprak gibi tirtitrek…

…

Bu adayı denizler gözetler…

…

Ne kadar uzaksa o kadar yakındır sevmek ve sevilmek,

En güzelini Atilla İlhan söyler der ki:

buğulanmış camların arkasında masmavi yüzün

senin ateşler içinde olduğun

bence malumdur

…

Yeşil tarlaların içinde lalelerin renkleri malumdur,

Sarı, mavi, bulut pembesi laleler kelepçelenir yüreğinize,

Her yüreğin bir sevdaya kapıldığı malumdur,

Ve her bahar girişinde lalelerin yürüyüşü,

Çiçekleri, tekmil ağaçları ve dağlarda ve ovalarda ne varsa tekmil kurt böcek ağaç ve kuşları gözetleyen bu dağlar bu denizlerdir,

Söyle şair kim yırtmıştı bu haritayı bu laleleri kim parçalamıştı?

…

Şubattan itibaren kımıldanır yer gök sanki bu bin bir çeşit renk,

En çok bu aylarda suyun senfonisi söylenir bir delice ırmak akar durur sanki dağlarında nağmesi Kanlı Dere’nin şarkısını anımsatır,

Kim sığınmadı ki o puşt zulalarında bu dağların hâlâ ağlamıyor mu St. Hilarion?

Trodosların tepesi gelin başı gibi bembeyaz o zaman nedir toprağına düşen bu kan?

Hüsran ve vuslat hangi mevsime düşer en çok var mı bunun hesabı?

Yaşamak varken laleler gibi rengarenk bir dünya içinde söyle şair kim yırttı bu haritayı?

…

Ne diyorduk bak:

buğulanmış camların arkasında masmavi yüzün

senin ateşler içinde olduğun

bence malumdur