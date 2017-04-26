Bengü’den sevgiliye romantik mesaj

Şarkıcı Bengü sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını son derece romantik ifadeler içeren bir metinle paylaştı.

Bengü, uzun zamandır süren aşk orucunu Selim Selimoğlu’yla bozdu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş samimi bir karesini paylaşan Bengü, fotoğrafın altına da şunları yazdı: “Çok bekledim seni sevgilim. Yalnızlığın dibine vurdum hatta. Aşka küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken. Çok bilmesin kimse; sevmesinde bizim kadar. Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? Çok sev sevgilim… Ölene kadar”

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?

İkoncan Süreyya Yalçın ile 2009 yılında yaşadığı aşk ile ilk olarak gündeme gelen Selim Selimoğlu, 2007 yılında ‘Türkiye’nin en genç armatörü’ ünvanı ile iş dünyasına giriş yapmıştı . Smart makine ve Aksel OSGB işletmelerinin sahibi olan Selimoğlu adı şimdilerde Bengü ile anılıyor.