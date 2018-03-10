Benli: Yerel yönetimler için önemli bir çalışma

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliğiyle yürütülen “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” projesinin ilk toplantısını katıldı.

Yürütücülüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yaptığı proje hakkında bilgi alan Birlik Başkanı Ahmet Y. Benli projenin ülke ve yerel yönetimler için öneminin altını çizdi. Projeye destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Benli Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nü bu önemli projeyi tasarlayarak hayata geçirdikleri için kutladı. Toplantıda Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Merkez Müdürü Prof. Dr. Zehra Altınay ve Yakın Doğu Enstitüsü’nden (YDE) Enstitü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ile YDE Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı hazır bulundu.

Benli: “Ülke ve Yerel Yönetimler için çok önemli bir çalışma”

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından kendilerine sunulan bilimsel araştırma projesinin önemine vurguda bulunan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli konuşmasında projenin içerik ve konu başlığı olarak ülke ve yerel yönetimler için çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Benli, ülkede bakıldığında bu konuda kurumsallık açısından da eksikliklerin olduğunun görüldüğünü, bu bakımdan projenin de büyük ve önemli bir kaynak oluşturacağına inandığını söyledi. Projenin belediyelere de iyi bir kaynak ve örnek olacağına vurgu yapan Benli, projeyi gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi proje ekibine teşekkür ederek bu projenin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği çalışmaları için de önemli bir kurumsal veri kaynağı olacağını belirtti.

Altınay: “Temel hedefimiz engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan, KKTC’de öğrenim gören veya ülkeyi ziyaret eden engelli misafirlerin yaşamlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve her türlü engelli bireye ulusal çapta hizmet verebilecek "engelsiz" veri tabanını hayata geçirmeyi amaçlayan proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Prof. Dr. Zehra Altınay: “Proje sonucunda hedef kitlenin gerekli kurumsal veri tabanlarına kolayca ulaşabilmeleri, bununla birlikte günlük temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır. KKTC’de kamusal alanda engelli bireylerin internet üzerinden yürütmekte oldukları faaliyetler açısından yaşadıkları sıkıntıların tespitinin yapılarak bunlara çözüm üretilmesi, bu sayede engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıracak veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak projemizin ana hedefleri arasında bulunmaktadır” dedi. Proje çerçevesinde KKTC sınırları içerisinde bulunan belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirip bu kurumlara bağlı olan yerleşim birimlerinde ikamet eden engelli bireyler ve mevcut olan veriler hakkında bilgi alışverişinde bulunulacağını kaydeden Prof. Dr. Zehra Altınay, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda Belediyeler Birliği’nin projeye vereceği desteğin projenin başarısına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Koldaş: “Proje uluslararası anlamda bilimsel ve toplumsal fayda sağlayacak”

Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş da yaptığı açıklamada “Engelsiz Toplumda Ulusal Veri tabanı Oluşumu” projesinin kapsamı ve oluşturulması hedeflenen veri tabanının niteliği bakımından KKTC’de öncü olma iddiasını taşıdığını vurguladı. Koldaş, proje sonunda oluşturulması hedeflenen veri tabanının ayrıca ülkenin uluslararası anlamda önem kazanmış bir alanda bilimsel ve toplumsal fayda sağlayabilecek bir pozisyona ulaşmasına da ön ayak olacağının altını çizdi. Projenin koordinasyonu ile ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Koldaş, YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte yürütülecek projenin oluşturulan iş paketleri doğrultusunda ilerleyeceğini ve farklı alanlardan uzmanlarla birlikte yapılan çalışmaların sonucunda ulaşılacak bulguların toplumun tüm kesimleriyle düzenlenecek olan tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri yoluyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.