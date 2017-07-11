Bensu Soral, Çağatay Ulusoy’u sildi!

Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy arasındaki gerginlik kulislerde konuşuluyordu. Dizi biter bitmez Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'u sosyal medya takibinden çıkardı.

Bir sezon boyunca İçerde dizisinde başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy ile Bensu Soral iki sevgiliyi canlandırmıştı. Dizinin haziran ayındaki finalinin ardından sevgilisi Hakan Baş ile Los Angeles’a tatile giden Soral, İçerde’de Sarp olarak rol alan Ulusoy’u sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İçerde’nin Melek’i olarak oynayan 26 yaşındaki Soral’ın bu hamlesine karşılık Ulusoy da rol arkadaşını sosyal medya hesabından sildi.