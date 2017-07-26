Benzeri görülmemiş başarı (!)
Türkiye’den günde 200 bin ton su geliyor, 120 bin tonu denize dökülüyor
26/07/2017
Diyalog Gazetesi’nin haberine göre Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesi hala susuzluk çekerken Türkiyenin dağları denizleri aşark adaya gönderdiği suyun neredeyse yüzde 70’inin denize döküldüğü ortaya çıktı.
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Günde 200 ton su geliyor bunun 50 tonu halka bir kısmı arıtma kaybıdır. Yaklaşık 120 bin tonu da denize dökülüyor” dedi
200 KİLOMETRELİK BORU DÖŞENECEK
Anamur suyunun tüm bölgelere ulaşabilmesi için 200 kilometrelik boru hattının döşenmesinin gerektiğini belirten Çavuşoğlu Türkiye Devlet Su işleri’nin gerçekleştireceğini söyledi ancak tarih vermedi.