Benzeri görülmemiş başarı (!)

Diyalog Gazetesi’nin haberine göre Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesi hala susuzluk çekerken Türkiyenin dağları denizleri aşark adaya gönderdiği suyun neredeyse yüzde 70’inin denize döküldüğü ortaya çıktı.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Günde 200 ton su geliyor bunun 50 tonu halka bir kısmı arıtma kaybıdır. Yaklaşık 120 bin tonu da denize dökülüyor” dedi

200 KİLOMETRELİK BORU DÖŞENECEK

Anamur suyunun tüm bölgelere ulaşabilmesi için 200 kilometrelik boru hattının döşenmesinin gerektiğini belirten Çavuşoğlu Türkiye Devlet Su işleri’nin gerçekleştireceğini söyledi ancak tarih vermedi.