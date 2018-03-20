Benzin istasyonları içki satamayacak
20/03/2018
HK
İçişleri Bakanlığı ve Merkez Kaymakamlığı, benzin istasyonlarında alkollü içki satışını yasakladı
Kıbrıs Gazetesi’nden Ahmet Karagözlü’nün haberine göre trafikte alkollü sürücülerin artış göstermesi nedeniyle hükümet bir takım tedbirler almaya başladı.
İçişleri Bakanlığı ve Merkez Kaymakamlığı benzin istasyonlarında alkollü içki satışı yapılmasını yasakladı. Yetkililer bu kararı benzin almaya giden araç sürüclerinin istasyonlarda sergilenen içki şişelerini görüp araba sürerken içki içilmesini teşvik ettiğine dayandırdı.
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