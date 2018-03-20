HABER KIBRIS

Benzin istasyonları içki satamayacak

20/03/2018
HK

Benzin istasyonları içki satamayacak
ads
ads

İçişleri Bakanlığı ve Merkez Kaymakamlığı, benzin istasyonlarında alkollü içki satışını yasakladı

Kıbrıs Gazetesi’nden Ahmet Karagözlü’nün haberine göre trafikte alkollü sürücülerin artış göstermesi nedeniyle hükümet bir takım tedbirler almaya başladı.

İçişleri Bakanlığı ve Merkez Kaymakamlığı benzin istasyonlarında alkollü içki satışı yapılmasını yasakladı. Yetkililer bu kararı benzin almaya giden araç sürüclerinin istasyonlarda sergilenen içki şişelerini görüp araba sürerken içki içilmesini teşvik ettiğine dayandırdı.

Haberin tamamını Kıbrıs Gazetesi'nde okuyabilirsiniz..

Bu habere tepkiniz:
TAGS: benzin istasyonu, içki satışı, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems