Benzin istasyonundaki tuvalet görenleri şaşkına çeviriyor

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Filipinler’in başkenti Manila’da yaşayan bir reklamcının çektiği fotoğrafları okuyucularıyla paylaştı. Manila’daki Tomas Morato Caddesi’nde hizmet veren bir benzin istasyonuna giren yolcular tuvalete girince adeta gözleri parlıyor.

Bunun sebebi ise işletmecinin tuvalette özel varaklı tasarımlar kullanmasıydı. Fotoğrafları çeken reklamcı Allec Testado, “İçeri girince tepede şamdan, aynaların etrafında varak ve klozetin kenarında altın desenli sandalye iskeleti vardı” ifadesini kullandı.

Tuvalette altın kaplamalı varakların ve altın desenlerinin yer almasına dikkat çeken Testado, duvarlardan birine asılan posterde, “Burada kral sizsiniz” ifadesinin yer aldığını söyledi.