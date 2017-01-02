Berk 7. kez şampiyon

KKTC 2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası Berk Mehmetcik’in şampiyonluğu ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından 5 Ayak üzerinden organize edilen “2016-2017 Büyükler Ferdi Bilardo Şampiyonası’nın 5. ve son ayağında finalde Onuç Altur ile karşılaşan Berk Mehmetcik, rakibini 7-4 mağlup etme başarısı göstererek üst üste 6’ncı kariyerinde ise 7’nci şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Milli takımlar belirlendi 2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası 5’inci Ayağının tamamlanmasının ardından ülkemizi yurt dışında temsil edecek Milli Takımlar da belirlenmiş oldu. Gerçekleşen sıralamaya göre Büyüklerde ülkemizi Berk Mehmetcik, Hüseyin Borankan, Onuç Altur ve Osman Şanlısoy’dan oluşan Milli Takım temsil edecek.



