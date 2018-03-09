Berlin Fuarı'nda KKTC damgası

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuar süresince yaptığı temas ve toplantıları BRT’ye değerlendirdi.

Bakan Ataoğlu, dünya çapında en büyük fuarlardan birisi olan ITB’de Kuzey Kıbrıs’ın en iyi şekilde tanıtıldığını söyledi. Ataoğlu fuar süresince standa gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek hem içinde bulunduğumuz yıl hem de gelen sene turist sayısında artış beklediğini vurguladı.

Ataoğlu, “Dünya çapında en büyük fuarlardan biri en iyi şekilde stand kurduk. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Açılış sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu standımızı ziyaret etti . Sıkı ilişkimizi bundan sonra da devam ettireceğiz .Türkiye Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile de fuarda biraraya geldik. Turizmle ilgili birlikte varolan sorunların aşılması için herşekilde yardıma hazır olduklarının mesajını verdiler bize.”dedi

Bakan Fikri Ataoğlu, büyük acente ve tur operatörleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini hem içinde bulunulan yıl hem de seneye ülkeye getirtilebilecek turist sayısıyla ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı.

Ataoğlu, “yeni açılacak otelleri gözönünde bulundurduğumuzda oteller ciddi şekilde ekonomiye katkı sağlayacak. Buna bağlı olarak turist sayısının artışı ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirdik.Hem içinde bulunduğumuz yıl hem de seneye turist sayısının artışını bekliyoruz.”dedi

Tanıtım için Berlin’e giden yerli acente yetkilileriyle de toplantılar yaptıklarını belirten Bakan Ataoğlu, sıkıntıların aşılabilmesi için ve sektörün daha ileriye taşınabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

“Turizmin geleceğiyle ilgili ciddi çalışmalar yakaladık.Herkes tarafından oldukça ilgi gören bir standımız var.. Bizimle birlikte olan tüm paydaşlarla çalışmalar yürüttük.” diyen Bakan Ataoğlu, fuar süresince birçok ülke televizyonuyla da röpörtaj yapma şansı yakaladığını bunun da turizme önemli katkısı olacağını söyledi.

Almanya pazarına yönelik yapılan çalışmaların geçen yıl meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Bakan Ataoğlu, bir kamuoyu araştırmasına göre Alman turistin kuzey kıbrıs’ta tatil yapmaktan memnun olduğunu sonucunun ortaya çıktığını bu memnuniyet sayesinde Almanya’dan Kuzey Kırısa gelen turist sayısında da ciddi bir artış beklediği belirtti.

Ataoğlu, yapılan tüm çalışmalar ve artan otel sayısı sayesinde sadece yaz sezonu değil kış sezonu da ülkeye turist çekilebildiğine dikkat çekti.

Ataoğlu, “Ülkemize gelen turistleri değerlendirdiğimizde otel ve yatak sayısının arttığını da düşündüğümüzde kış dönemi ve yaz dönemi arasında doluluk oranının artık yarıştığını görüyoruz…bu ülkemizdeki yerel iş gücünün artmasını hem de ülkemizdeki yerli üreticinin ürettiği ürünlerinin tüketilmesi de aynı değerde yükseliyor. Ayni şekilde devam edeceğiz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu değerlendirmesinin ardından ülkeye dönmek üzere Berlin’den ayrıldı. Kuzey Kıbrıs turizimi fuar süresince fuarda yer alan turizmciler ve görevli bakanlık yetkilileri tarafından tanıtılmaya devam edecek.

ITB Berlin Fuarı yarın kapılarını halka açacak. Fuar 11 Mart Pazar günü sona erecek.