Berlin saldırganının kimliği belli oldu

Almanya'nın Berlin kentinde, bir TIR ile Noel pazarına dalan ve 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın Tunus asıllı 24 yaşındaki Anis Amri olduğu belirlendi.

Amri'nin 2015'te Almanya'ya sığınma talebinde bulunduğu ancak bu talebin geri çevrildiği, Ağustos ayında da sahte kimlik belgeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer tehlikeli ve silahlı olabileceğini, Anis Amri'nin yakalanması için ihbarda bulunacak kişilere 100 bin Euro ödül verileceğini de açkladı.

DHA



